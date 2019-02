Leivis Rudas, la mamá de Fran, denunció varias irregularidades dentro del JM. Aquí su relato desde que lo hospitalizaron el 22/12. "No me dejes morir", le pedía el niño a su abuela en estos días. Hoy no puede hablar porque está entubado. pic.twitter.com/Uri9JuSuxB — Karisa López (@Karil_10) 26 dicembre 2018

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per una patologia apparentemente semplice ma che non è riuscito a curare. Frandynson aveva, quando poco prima di Natale ha avuto unai fino a quando il suo corpo stremato non ha retto più ed è morto. Il bambino, del venezuela, è uno dei tanti vittime della povertà di queste settimabe, dopo l'avvento del regime di Maduro, le gravi condizioni economiche, infatti, non permettono ai genitori di comprare anche i più semplici farmaci ai loro figli.Da oltre un mese l'ospedale di Caracas ha esaurito le scorte e quello che è un semplice antibiotico, da pochi euro, è di fatto diventato prezioso come l'oro. La mamma di Frandynson ha portato avanti una vera e propria battaglia, che ancora oggi non si ferma. Dopo che le dissero che non c'era il farmaco, ha fatto di tutto per reperirlo, quando il ministro della salute si è recato presso l'ospedale per dare i giocattoli ai bambini, la donna ha fatto presente le gravi mancanze di farmaci, ma fu messa a tacere.«Ci sono molte donne nella mia stessa situazione ma hanno paura a denunciare perché temono che dimettano i loro bambini o non gli permettano di vederli», ha raccontato la mamma a una giornalista locale. Suo figlio però continuava a peggiorare, è stato portato in terapia intensiva e poco dopo è morto. Il sistema sanitario, e tutto il sistema economico, in Venezuela è ormai al collasso e da diverse Ong arrivano gli appelli rivolti a tutti i paesi del mondo, perché altri bambini innocenti, come Frandynson, non paghino per una sbagliata politica.