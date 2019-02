Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quandoha iniziato ad avere quel rigonfiamento sul labbro i medici gli hanno detto che si trattava di influenza e invece era un tumore alla bocca. Per settimane si è curata con antibiotici. Clara ora dovrà subire un’operazione per ricostruire la mascella e le labbra, utilizzando la pelle delle braccia. La donna, che vive nella Pretoria occidentale (Sudafrica) nel 2016 aveva detto al medico di famiglia di non sentirsi molto bene e di controllare quel gonfiore che gli era uscito sul labbro.A quel punto bisognava fare esami più approfonditi. E così è andata all’ospedale Steve Biko a Pretoria dove le hanno detto di stare tranquilla perché si trattava di una forte influenza. Ma lei non convinta ha insistito più volte a farsi visitare «dopo tre biopsie, a luglio dell’anno scorso, l’infezione è iniziata a crescere e peggiorare, tutto quello che hanno fatto è stato prescrivermi alcuni antibiotici e mi hanno rimandato a casa». A dicembre dello scorso anno il cancro si era diffuso alla mascella e ai linfonodi.Ora deve subire un’operazione delicatissima e ha creato una pagina Facebookraccontando la sua storia per raccogliere fondi. «Il cancro si è diffuso e il tempo sta scadendo». Suo marito Anton, 28 anni, ha raccontato: «Dall’inizio di questo mese Clara non riesce più mangiare, il dolore è talmente forte che non può nemmeno muoversi bene. Spero che tutto inizi a funzionare per il meglio». E ha spiegato: «I medici useranno un pezzo del suo osso dell’anca per ricostruire la mascella che devono rimuovere e una parte della carne del suo braccio per il labbro». Il dottore Mathabo Mathebula, portavoce dell’ospedale Steve Biko, ha dichiarato: «Non possiamo rispondere sulla vicenda. Le condizioni di salute del paziente sono riservate». Intanto è stata aperta un’indagine interna sulla vicenda.