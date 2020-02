Bimbo di 5 anni salva la famiglia da un incendio: fa uscire la sorellina e il cane dalla finestra poi lancia l'allarme

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 19:22

salva l'interada un incendio. Noah è stato in grado di mettere inquando nella loro casa nella contea di Bartow, nello stato della Georgia, sono divampate le fiamme e ha messo in salvo la sorellina più piccola e il suo cagnolino.Un gesto molto coraggioso per un bimbo di soli 5 anni che nel cuore della notte si è accorto che in casa c'era del fumo. Noah non si è fatto prendere dal panico, ha preso la sorellina di 2 anni con cui condivide la stanza, poi ha afferrato il cane di famiglia ed è uscito. Ma non si è fermato, è tornato indietro ha svegliato lo zio che abitava vicino casa loro e ha lanciato l'allarme che ha permesso anche ai genitori di mettersi in salvo.Il suo è stato un gesto talmente eroico e fuori dal comune che i pompieri della contea hanno deciso di premiarlo pubblicamente conferendoli il titolo di pompiere onorario in una cerimonia ufficiale, come riporta anche la stampa locale. Grazie al suo gesto non ci sono stati morti, soltanto alcuni familiari hanno riportato lievi ustioni che guariranno in pochi giorni. Secondo i rilievi l'incendio è stato provocato da una presa elettrica sovraccarica proprio nella camera da letto dei bambini.