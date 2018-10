Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dallementre i compagni lo denigrano e lo prendono in giro. Le immagini pubblicate dalla stampa inglese hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato non poche polemiche. Le foto mostrano un bambino autistico diimmobilizzato alla sedia mentre è in classe nella sua scuola, per altro specializzata nell'accoglienza di ragazzi con disturbo cognitivo.Quando i genitori hanno visto le immagini choc hanno proceduto con la denuncia e hanno chiesto al tribunale che si proceda contro la violazione di diritti umani. Le foto il bambino le aveva dentro il sussidiario, quando è tornato a casa dalla scuola il piccolo continuava ad indicare alla mamma il libricino e quando la donna lo ha aperto si è resa conto di quello che era stata costretta a subire. La donna ha ammesso che da qualche tempo aveva notato dei cambiamenti nel figlio: aveva problemi a comunicare, era particolarmente schivo, ha iniziato ad avere attacchi di panico e non voleva più essere toccato.L'istituto si è giustificato dicendo che quanto fatto al piccolo era una punizione, specificando che gli insegnanti si sono trovati costretti a legarlo per il suo atteggiamento particolarmente aggressivo. I genitori però non sono mai stati informati di nulla e hanno così deciso di procedere legalmente. La storia ora si sposterà in tribunale, ma da parte dei dirigenti scolastici non sono arrivate nemmeno le scuse alla famiglia.