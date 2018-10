Il tema più bello. pic.twitter.com/Y2wmJdOidb — Raffaella (@Raffaella017) 11 ottobre 2018

Ginevra. La più sincera e pratica. pic.twitter.com/pAlusUdnAN — Raffaella (@Raffaella017) 11 ottobre 2018

Elisa. La risolutiva. E dire che, solitamente, ci mette tantissimo ad esprimere un'idea...non perché non ne abbia ma perché cerca sempre di dire la sua senza offendere nessuno. pic.twitter.com/hOtzONQ0TA — Raffaella (@Raffaella017) 11 ottobre 2018

Io sono onorata di essere stata chiamata dallo Stato Italiano a svolgere una funzione educativa. Responsabilizzare tutti i cittadini, sin da piccoli, verso il contributo alla sovranità del proprio Paese, non ci rende più deboli in Europa ma più protagonisti! Adoro i miei alunni💞 https://t.co/gYLyT9natc — Raffaella (@Raffaella017) 11 ottobre 2018

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono passati quasi 17 anni da quando la lira non esiste più . Era il 1° gennaio 2002 quando, è entrata nelle nostre case e nelle nostre vite, cambiandole completamente: ma se da un lato c’era timore, ma anche curiosità sull’impatto che avrebbe avuto questa nuova moneta, dall’altro era difficile immaginare che avrebbe completamente stravolto il nostroÈ oggettivo infatti come rispetto a quei tempi isi siano notevolmente alzati, a partire dalla stessa nostra percezione: il cambio a poco meno di duemila lire ci ha spesso ingannati non rendendoci pienamente consapevoli di quanto stavamo spendendo. Perciò se adessoci sembra un prezzo giusto e scontato, ci dimentichiamo che ai tempi della lira la tazzina ci costava 1200 lire. E così via per tantissimi aspetti della nostra vita di ogni giorno.Queste problematiche sono però ormai datate, almeno per le nuove generazioni: chi ora ha 20 o 25 anni ricorda a malapena la lira e i prezzi dell’epoca, e non si rende conto delle differenze. Non è questa la sede per analizzare e spiegare le cause di quanto è successo negli ultimi 17 anni all’economia italiana, né a quali rischi andremmo incontro in caso di uscita dall’euro o di ritorno alla vecchia moneta alla quale siamo affezionati: ma sui social si è fatto spazio il caso di una maestra romana, che ha postato sul suo profilo Twitter i temi di alcuni bambini della sua scuola.Questi bambini, nei loro temi di quinta elementare, raccontano della Lira vista dal punto di vista dei loro genitori. I testi sono scritti con l’ingenuità tipica dei bambini: la maestra, di nome Raffaella, ne ha postati tre, ed è stata travolta sui social da un successo inaspettato. A decine hanno infattie l’hanno contattata per complimentarsi.Il primo tema, definito da Raffaella il più bello, recita così: «Mio padre mi racconta che quando la moneta era la lira era tutto un po’ più semplice. Ai tempi della lira con uno stipendio si potevano comprare molte più cose. Quando c’è stato il passaggio all’euro, gli stipendi sono rimasti gli stessi, mentre i commercianti e venditori in generale hanno alzato i prezzi della loro merce. Nessuno tra politica e polizia ha controllato l’aumento dei prezzi delle merci. La vita in Italia è diventata così più difficile».Come dargli torto? Il primo tema continua: «Quando c’erano le lire si poteva risparmiare un po’ di soldi. Nel periodo dell’euro, in Italia, si sono persi molti posti di lavoro, perciò la Nazione è diventata più povera, e molti italiani sono andati all’estero per colpa della crisi. Papà vede l’Italia più povera rispetto a prima».Poi c’è il secondo, di«la più sincera e pratica», la definisce la maestra. «Quando mia mamma e mio papà erano piccoli la moneta ufficiale era la lira. I miei genitori mi raccontano sempre che quando c’era la lira erano tempi migliori - scrive Ginevra - Si guadagnava di più perché la lira, rispetto all’euro, valeva il doppio. Quindi anche gli stipendi erano più alti e i soldi non finivano subito!».La bambina continua: «Nel 2002 è cambiata la moneta, dalla lira si è passati all’euro. Questo perché l’Italia e altri Paesi si sono uniti per essere più forti insieme e per copiare gli Stati Uniti d’America hanno inventato una moneta unica. Tutto questo però ha aumentato la crisi che già c’era nel nostro Paese».Infine«la risolutiva». «Oggi ho chiesto alla mia mamma di parlarmi della lira, la moneta che c’era in Italia prima che arrivasse l’euro nel 2002. Mamma mi ha raccontato che quando c’era la lira era come se tutto costasse la metà, il cibo, i vestiti, i quaderni, i libri, era come se lo stipendio durasse di più e permettesse di comprare più cose e realizzare anche qualche desiderio in più».«Mamma dice che allora non solo si potevano comprare più cose, ma si riusciva anche a risparmiare - continua - e si viveva meglio. Ora con l’euro sembra più caro, i soldi sembrano non bastare mai. Tutto costa il doppio ed è difficile farsi bastare uno stipendio e provare a realizzare anche i più piccoli sogni. L’Italia è molto cambiata dai tempi della lira, del benessere che era un po’ di tutti e non solo dei più fortunati. Forse non era poi così male che ogni Paese aveva la sua moneta e la sua storia».Le reazioni arrivano a decine, probabilmente inaspettate per questa giovane maestra: in tanti si congratulano con lei e con i bambini, cittadini di domani. «Mi sono un po’ commosso, sei una maestra grandiosa», le scrive Guglielmo. «Sono una maestra appassionata di formazione e di crescita, le menti fervide e meravigliose sono un dono», gli risponde lei. «Sono onorata di essere stata chiamata dallo Stato italiano a svolgere una funzione educativa - scrive in un altro tweet - Responsabilizzare tutti i cittadini, sin da piccoli, verso il contributo alla sovranità del proprio Paese, non ci rende più deboli in Europa ma più protagonisti».Ma è davvero così giusto chiedere a dei bambini di quinta elementare, che per ovvi motivi non hanno ancora gli strumenti per capire cos’è stata davvero la lira, i motivi del passaggio all’euro e le cause della crisi economica, di scrivere dei temi su argomenti così complessi? Certamente è argomento spinoso, probabilmente da affrontare in età più avanzata. Considerando che questo tipo di problematiche non è semplice da capire e affrontare nemmeno per gli adulti.