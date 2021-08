Gazza attacca e uccide una bimba di 5 mesi: tragedia in un parco pubblico

Tragedia in Australia. Una bimba di 5 mesi è stata uccisa da una gazza in picchiata mentre era in un parco. La piccola era in braccio alla mamma quando l'uccello si è lanciato su di loro nel parco Glindemann di Brisbane, facendo inciampare e cadere sua madre. La bambina è stata portata d'urgenza in ospedale, ma in seguito è morta per le ferite riportate nella caduta, secondo quanto riporta il Queensland Ambulance Service.

An Australian family is mourning the loss of a five-month-old girl who died after her mother tried to protect her from a swooping magpie. https://t.co/20cP1BPb7K — CNN (@CNN) August 10, 2021

Lanciata campagna di raccolta fondi

«I genitori e tutti quelli presenti hanno fatto un lavoro davvero fantastico, ci hanno fatto arrivare molto velocemente e hanno permesso al piccolo di avere le migliori possibilità possibili», ha detto Tom Holland, un paramedico che ha partecipato alla scena, in una conferenza stampa. «Anche come paramedici, questo è un evento incredibilmente raro e tragico a cui essere chiamati», ha detto Holland. «È stata una scena molto emotiva, i miei pensieri sono rivolti ai genitori». I parenti hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per raccogliere fondi per aiutare a coprire le spese funerarie di Mia e per assistere i suoi genitori, identificati solo dai loro nomi Jacob e Simone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA