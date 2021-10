Bimba di 4 anni scomparsa nella notte: era in campeggio coi genitori. «Rapita col sacco a pelo»

Una bambina di 4 anni è misteriosamente scomparsa nel nulla di notte in un campeggio. La piccola Cleo Smith era in vacanza con mamma e papà, vicino a Macleod, Australia occidentale, in un campeggio, ma nel cuore della notte è stata portata via con tutto il suo sacco a pelo senza che i genitori si accorgessero di nulla se non al mattino risvegliandosi.

Leggi anche > Svezia, con piede di porco e ascia ferisce due bambini e una donna

La mamma ha spiegato alla stampa locale di essere certa che all'1.30, quando si è svegliata, la figlia era ancora lì, poi alle 6 quando si sono svegliati di nuovo era scomparsa. Il fatto che sia scomparso anche il sacco a pelo conferma la prima ipotesi, ovvero quella di un rapimento, visto che sembra improbabile che la piccola si sia allontanata sola riavvolgendo il sacco.

Continuano in modo incessante le indagini per tutta la zona per capire cosa possa essere successo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA