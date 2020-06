Beve troppa birra e trattiene l'urina per 18 ore, 40enne riporta la rottura della vescica

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, che durante una serata decisamente alcolica aveva bevuto una decina di, haed ha riportato seri danni alla vescica. I medici che lo hanno ricoverato gli hanno diagnosticato unaÈ accaduto una settimana fa a, nella Cina orientale. Come riporta Unilad , il paziente, unchiamato Hu, si era risvegliato accusando, nonostante fosse ancora vittima degli effetti dell'alcol. Immediatamente ricoverato in ospedale nel reparto di urologia e sottoposto ad un intervento chirurgico dopo che i medici avevano accertato la. In uno dei punti di rottura, l'intestino dell'uomo aveva addirittura invaso l'interno della vescica.Non si è trattato, quindi, di un intervento chirurgico semplice per i medici del Zhuji People’s Hospital. La tempestività del ricovero ha però scongiurato il peggio: solo qualche ora in più e l'uomo avrebbe potuto accusare una necrosi dei tessuti che poteva rivelarsi fatale. Il paziente è ancora convalescente e i medici hanno reso noto che le sue condizioni sono stabili. «Si tratta di un caso particolarmente raro, ma possibile: la vescica umana è molto flessibile e può aumentare in base a liquidi e fluidi ingeriti, ma generalmente ha una capacità massima di circa 500 millilitri. Nel caso in questione è successo questo: poiché l'alcol influisce sul sistema nervoso, il paziente non ha avvertito la sensazione del bisogno fisiologico di liberare l'urina mentre stava dormendo», hanno spiegato i medici.