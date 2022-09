Sale il prezzo di benzina e diesel, la Francia corre ai ripari e alza lo sconto da 18 a 30 centesimi

Continua a salire il prezzo di benzina e diesel, e la Francia corre ai ripari. Il governo di Parigi ha alzato lo sconto sul carburante per frenare l'aumento dei prezzi ai distributori: invece dei 18 centesimi al litro attualmente in vigore, lo sconto sul carburante per benzina e diesel, varato in nottata, sarà portato a 30 centesimi al litro a settembre e ottobre sulla terraferma. In Corsica e in alcuni altri territori d'oltremare si applicherà però uno sconto minore, fa sapere il Ministero dell'Economia.

Dopo il mese di ottobre lo sconto sarà ridotto, con una riduzione a 10 centesimi che entrerà in vigore a novembre e dicembre, con lo sconto previsto in scadenza a fine anno. La riduzione fa parte di un pacchetto di misure per aumentare il potere d'acquisto del pubblico francese. L'aumento dei prezzi e il potere d'acquisto sono tra i problemi che i francesi considerano più importanti al momento, secondo un recente sondaggio dell'istituto Ifop.

