«Sono troppo bella e nessuno mi invita ai matrimoni. La bellezza è una maledizione»

di Redazione Web

La bellezza non sempre è un dono, almeno non secondo Fran Sawyer, una donna 55enne di Basingstoke, Inghilterra, che la definisce addirittura «una maledizione».

La rabbia di Fran arriva dalla difficoltà nel mantenere l'amicizia con le altre donne, tanto da «non essere stata mai invitata ad un matrimonio in tutta la vita». Come raccontato al Daily Star, per lei è difficile addirittura affrontare gli sguardi delle altre mamme che la squadrano costantemente, probabilmente per la sua apparenza.

«Tutti mi giudicano perché sono affascinante»

«Le donne mi giudicano e basta, tutti mi giudicano.

«Se fossero sicure di loro stesse non si preoccuperebbero di me, ma faccio comunque uno sforzo, faccio del mio meglio per fare amicizia, ma non funziona», ha raccontato.

In passato, non avere una cerchia ristretta di amiche le avrebbe fatto "male". Ma Fran, che ha raccolto 100.000 sterline in beneficenza per i pazienti stomizzati, con i suoi selfie sexy, ora si rifiuta di farsi turbare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 11:44

