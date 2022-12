Battaglia (epica) a palle di neve in stazione: il treno è in ritardo e i pendolari si scatenano. Il video è virale su TikTok

di Redazione web

L'ondata di maltempo che ha colpito il Regno Unito negli ultimi giorni ha ricoperto le strade di Londra di un manto di neve bianca e soffice, tuttavia ha creato diversi disagi in tutto il Paese: nelle stazioni ferroviarie i pendolari si trovano in difficoltà per i ritardi dei treni causati dalla troppa neve. Ma questo non ha demoralizzato alcuni passeggeri, che hanno deciso di combattere l'attesa del treno con una battaglia a palle di neve.

Meteo, prima neve a Torino: 3 perturbazioni portano fiocchi su Pianura Padana e Appennini. Le previsioni per Natale e Capodanno

L'abito da funerale scandalizza TikTok: «Ditemi che sta scherzando». Ecco com'è fatto VIDEO

La modella su TikTok: «Sono stanca di essere così bella, a lavoro ho solo problemi». Pioggia di critiche

Il video virale della battaglia

Una clip esilarante diventata virale su Twitter mostra i passeggeri della stazione di West Ham, a East di Londra, che combattono a palle di neve, lanciate giocosamente, tra i binari dai lati opposti della pista, per riscaldarsi dalle temperature gelide.

Il filmato mostra le persone infreddolite avvolte nei loro cappotti invernali mentre si lanciano palle di neve sui binari l'uno contro l'altro, in quella che sembra essere una scena di una partita di basket. Il video è stato condiviso sui social e ha scatenato diverse reazioni da parte degli utenti, divertiti dal simpatico siparietto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA