Riceve un sms anonimo sul cellulare: «Fai un test del Dna». Poi la scoperta choc sul suo papà

Riceve un messaggio anonimo e scopre che quello che ha pensato fosse suo padre per tutta la vita, in realtà non è il suo papà biologico. Un'influencer americana ha raccontato l'incredibile storia vissuta in prima persona. Ha ricevuto un sms, nel quale uno sconosciuto le ha consigliato di fare un test del Dna. Dopo aver pensato che fosse una truffa, si è convinta e ha seguito il consiglio, scoprendo la verità. «La mia vita è cambiata per sempre», ha detto.

Il racconto: mia madre ha mentito

Lane, tiktoker di Brooklyn, ha raccontato la storia con un video social. «Circa un anno fa, il 9 gennaio, ricevo un messaggio di testo che mi dice di fare un test del Dna da Ancestry. Ho pensato fosse falso, ma poi il mio istinto mi ha detto di rispondere. Così l'ho fatto e la conversazione è andata avanti - ha detto Lane - Alla fine ho pensato che non avrei potuto avere prove che fosse vero, così ho chiamato mia madre. E lei ha confessato la verità. Aveva avuto una relazione con un uomo più giovane quando era al college a 35 anni», ha detto la donna. «Ho scoperto che questo uomo era mio padre», ha raccontato.

«Mia madre non me lo ha fatto conoscere»

La donna ha raccontato che sua mamma ha impedito all'uomo di avvicinarsi a lei durante tutta la sua vita: «Lui ha ricevuto una cartolina con una mia foto quando avevo 2 anni, ma mia mamma lo ha sempre tenuto lontano da me. Quando mi ha trovata sui social ha cominciato a seguirmi da lontano e mi ha visto crescere, sposarmi e avere figli attraverso i post che pubblicavo», ha raccontato.

Una scelta che ha incrinato i rapporti con la madre, tanto da arrivare a tagliarla fuori dalla sua vita. «È stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto». Sul padre che l'ha cresciuta ha detto: «Posso solo immaginare che fosse devastato quanto me, ma poi c'è anche il fatto che tra lui e me non cambia molto. Resterà il mio papà e il nonno dei miei nipoi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 06:30

