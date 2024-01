Barista cristiano contro la collega lesbica: «Dio ti perdonerà». Il pub lo licenzia, lui fa causa

di Redazione web

Barista viene licenziato dal pub dopo aver detto alla collega lesbica «Dio ti perdonerà» per il suo orientamento sessuale. Dopo aver perso il lavoro ha fatto causa al pub per discriminazione. La donna aveva risposto a tono al collega: «Non mi scuserò per i miei gusti» e aveva poi denunciato il fatto al datore di lavoro, che ha preso provvediementi immediati.

Il caso

I fatti risalgono all'estate scorsa e si sono verificati nella settimana del Gay Pride a Norwich (Gran Bretagna). Il barista licenziato è affetto da autismo. Quando è successo il fatto aveva 21 anni. I suoi comportamenti sono stati denuciati dai colleghi. Sulla sua bacheca Facebook aveva post anche contro il movimento Black Lives Matter, paragonato a «un'organizzazione terroristica marxista». Il giovane, inoltre, chiedeva la «messa al bando dell'Islam», riporta il Mirror. Nella sua denuncia al tribunale del lavoro, l'ex barista ha raccontato di essere discriminato per le sue idee. La causa è attualmente in corso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA