Barca fantasma al largo delle Bermuda, il video del marinaio: «Spero di non trovare corpi di persone morte»

di Redazione web

Non solo al tempo dei pirati. Una barca fantasma, abbandonata nel mezzo dell'Oceano Atlantico, a circa 800 miglia dalle Bermuda. A ritrovarla Matt Rutherford insieme a un collega dell'Ocean Research Project mentre stavano navigando nell'Atlantico hanno fatto la sorprendente e inquietante scoperta (risalente al 2013), ma di cui è stato diffuso il video solo pochi giorni fa.

Monopattini elettrici, dal 2023 casco obbligatorio e targa? La proposta del ministro Salvini

La paura di entrare

«Questa è una barca a vela abbandonata, non ho idea di cosa troverà all'interno, spero di non trovare il corpo di persone morte» dice il marinaio Rutherford nel filmato, prima di scendere in cabina. All'interno trova tutto a soqquadro, estremo disordine probabilmente provocato dalle acque mosse, mentre si avvicina ad una porta chiusa, terrorizzato all'idea di trovarvi dei cadaveri. Nulla all'interno del bagno, e neanche all'interno della stanza dove ci sono quattro letti, ma non c'è nessuno.

Mistero della barca

L'uomo ansimante ed impaurito apre porta dopo porta, ma all'interno continua a non trovare nessuno. La barca di lusso, dunque è stata completamente abbandonata e lasciata galleggiare nel mezzo dell'Oceano Atlantico. «Questo è assolutamente pazzesco, 800 miglia dalle Bermuda e 1.500 miglia dagli Stati Uniti, in piedi su un bellissimo Swan 48, in mezzo all'oceano» dice ancora Rutherford, incredulo che nella barca non ci sia alcuno all'interno. sembrava essere stata abbandonata rapidamente. Quasi un decennio dopo il ritrovamento in mezzo all'oceano, del proprietario di quella barca a vela e di cosa sia accaduto, non si sa nulla.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA