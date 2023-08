Bancomat in tilt, prelievi consentiti a chi non ha soldi: scoppia il caos, ecco cosa è successo

di Redazione Web

Un problema tecnico. Questo è il motivo per cui l'Irlanda, per alcune ore è sprofondata nel caos. Il tilt ha trasformato la Bank of Ireland in un vero e proprio ente di beneficenza, pronto a regalare i soldi ai passanti.

Un errore nel sistema informatico ha infatti permesso il prelievo al bancomat anche ai clienti senza soldi. Una notizia che è subito diventata virale sui social e che ha portato a lunghe code davanti agli sportelli Atm.

Bank of Ireland presa d'assalto

Chi 500 e chi mille euro, in varie città d'Irlanda molti hanno sfruttato il malfunzionamento. Il passaparola social ha causato la creazione di file chilometriche in diversi sportelli. Ma la gioia è durata soltanto poche ore: l'istituto, infatti, ha risolto il problema e ha reso noto che il denaro dovrà essere restituito e sarà considerato debito.

Cos'è successo

Come riportato dalla Bbc, il problema tecnico ha riguardato l'applicazione online di Bank of Ireland. I clienti, anche quelli con il conto in rosso, hanno potuto trasferire fondi e prelevarli da uno sportello. Compreso il malfunzionamento, diversi "furbetti" hanno spostato il denaro nei conti digitali Revolut per poi incassare il contante da un Atm.

Nonostante il limite di prelievo giornaliero fissato a 500 euro, molti hanno affermato di aver avuto accesso a mille euro. Vari video circolati sui social network mostrano le lunghe code agli sportelli in varie città d'Irlanda: da Dublino a Limerick, passando per Dundalk.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, per disperdere gli avventori e impedire ulteriori prelievi.

Come anticipato, l'istituto ha invitato i clienti con il conto in rosso che hanno approfittato della situazione a restituire denaro: la cifra prelevata verrà altrimenti considerata un debito e dunque trattata come uno scoperto non autorizzato.

«Stiamo lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile e ci scusiamo con i clienti per gli eventuali disagi causati. Vorremmo ricordare ai clienti che se trasferiscono o prelevano fondi, anche oltre i loro limiti normali, questi soldi verranno addebitati sul loro conto», recita la nota diffusa su X: «Sebbene siamo consapevoli che i clienti potrebbero non essere in grado di controllare il proprio saldo in questo momento, non dovrebbero prelevare o trasferire fondi se è probabile che siano in rosso».

Nella mattinata di oggi, poi, Bank of Ireland ha confermato il ripristino dell'applicazione e del portale 365 Online.

