Prete americano scappa in Italia con una ragazzina 18enne: «Predatore, faceva esorcismi a scuola»

Don Alex Crow, di 30 anni, è scappato in Italia con una ragazza di 18 anni. Il caso è nato negli Stati Uniti, nella McGill-Toolen Catholic High School di Mobile, in Alabama. L'uomo insegnava teologia in un liceo quando i rapporti tra lui e una studentessa hanno iniziato a destare un certo stupore.

Padre Crow ha raccontato di aver subito degli esorcismi quando da bambino viveva in una casa che ha detta sua era infestata dagli spiriti e che cercava di curare le studentesse della scuola cattolica qualora vedeva simili atteggiamenti strani.

La fuga amorosa

Prima di venir sconsacrato per aver portato la ragazza con sé in Italia, era previsto che Don Alex Crow si recasse in Europa per eseguire proprio degli esorcismi. Il sacerdote, oggi, è sotto inchiesta e sulle sue tracce lavorano i poliziotti che però non hanno prove concrete di un illecito o di violenze arrecate alle studentesse.

I poliziotti dell'Alabama, infatti, hanno scoperto una lettera d'amore tra il prete e la studentessa risalente a poco prima che si diplomasse nel mese di maggio.

«Dalla lettera emergeva una sorta di relazione diversa da quella che un prete dovrebbe avere con una studentessa», ha detto a NBC15 lo sceriffo della contea di Mobile Paul Burch.

Le autorità hanno anche accennato al fatto che potrebbero esserci più ragazze adolescenti con cui Crow intratteneva rapporti amorosi.

Per il momento, il prete e la ragazza sono in Italia e pare non abbiano alcuna intenzione di tornare.

