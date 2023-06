Uomo entra nudo in una chiesa: «Sono posseduto dal demonio». Poi aggredisce il prete, si accascia e muore

di Redazione Web

È entrato nudo in chiesa, ha iniziato a pregare, poi è salito sull'altare e rubando un cero ha gridato: «Sono posseduto dal demonio». Una scena che ha visto protagonista un uomo di 50 anni che lo scorso sabato ha creato il panico all'interno della chiesa di San Remigio a Torino. Ma non finisce qui..

Nudo in chiesa: morto per overdose

L'uomo, dopo aver forzato l'ingresso della chiesa in via Rismondo, nel quartiere Mirafiori Nord, non contento di quanto compiuto ha anche aggredito il parroco che si è visto costretto a richiedere l'intervento della polizia. Il 50enne, sotto effetto di cocaina, è stato trasferito in ospedale dagli agenti, ma poco dopo è morto di overdose.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la vittima era completamente nuda, si è seduta su un banco e ha iniziato a pregare. L’uomo era uscito da poco dal carcere, aveva dei problemi di salute legati alla droga.

A chiamare le forze dell'ordine ci hanno pensato i passanti che hanno sentito le urla provenire dalla chiesa. E gli agenti lo hanno immobilizzato a terra, prima di portarlo al pronto soccorso delle Molinette. A stroncarlo sarebbe stato un infarto.

