Topi nei magazzini, i Nas chiudono l'ipermercato

Topi nei magazzini e l'ipermercato chiude. È successso a Leinì, vicino a Torino, all'ipermercato Carrefour di via Caselle che è stato chiuso a seguito di un controllo dei Carabinieri dei Nas e del personale dell'ast Torino 4. All'interno dell'edificio infatti, e in particolare nei magazzini, è stata rilevata la presenza di topi. Le gravi carenze igienico-sanitarie sono state rilevate anche sotto gli scaffati per la vendita di alimenti per animali dove c'era la presenza di numerosi escrementi di topi. Il supermercato rimarrà quindi chiuso fino a quando non saranno risolte tutte le problematiche.

Fumo dal seggiolino auto della figlia, il video choc della mamma: «Genitori, non fatelo mai»

Il comunicato di Carrefour Italia

Carrefour Italia si dice profondamente dispiaciuta per quanto rilevato dalle autorità sanitarie all’Ipermercato di Leinì e conferma di essersi immediatamente adoperata per risolvere il problema, attraverso tempestive attività di disinfestazione, sanificazione, e interventi di manutenzione. «L'azienda applica rigorosi controlli igienici e anti-infestazione su tutta la rete di negozi e svolge periodicamente - precisa l'azienda - secondo i protocolli, regolari verifiche per assicurare sicurezza e salute ai propri collaboratori e a tutti i clienti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA