Dengue, caso nel Torinese: al via la disinfestazione. «È una persona tornata dal Sudamerica»

A Moncalieri, alle porte di Torino, è stato segnalato un sospetto caso di febbre Dengue, che avrebbe colpito una persona da poco rientrata dal Sud America. Il Comune ha immediatamente attivato la procedura di prevenzione prevista dal Seremi, il Servizio di riferimento regionale per le epidemie, e i tecnici dell'Ipla (istituto per le piante e da legno e l'ambiente) sono già al lavoro per la distruzione dei potenziali focolai di zanzara tigre, insetto presente nell'area che è il vettore del contagio. Le procedure di disinfestazione comprendono un raggio di 200 metri dell'abitazione dell'uomo. Il paziente è stato visitato all'ospedale Amedeo di Savoia e le sue condizoni sarebbero buone.

Ne dà notizia il Comune, sottolineando che l'area di intervento è quella di via Cavour e Borgo Aje.

Cosa è il dengue , i sintomi

La Dengue è una malattia di origine virale causata da quattro virus e viene trasmessa agli uomini tramite le punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Come spiega l’Istituto superiore di sanità, la malattia si presenta con l’insorgenza di febbre alta accompagnata da mal di testa acuti, dolore agli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito e irritazioni della pelle.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 21:12

