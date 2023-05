Zanzare, perché pungono proprio me? Lo studio rivela: ecco quale sapone usare per allontanarle

di Redazione web

La stagione delle zanzare è appena cominciata e di certo sarà capitato più di una volta di chiedersi perché l'insetto preferisca pungere una persona piuttosto che un'altra. Spesso si dice che il motivo sia il "sangue dolce", ma la ragione reale è oggetto di numerosi studi. L'ultimo è quello condotto dai ricercatori della Virginia Tech del College of Agriculture and Life Sciences, che hanno scoperto come alcuni saponi potrebbero rendere le persone più o meno attraenti per le zanzare. La ricerca sulle interazioni del sapone di zanzara è stata pubblicata il 10 maggio 2023 su iScience ed è stata finanziata in parte dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e dal National Institute of Food and Agriculture.

Il sapone che non piace alle zanzare

Le zanzare succhiano sangue, ma non è la loro unica fonte di nutrimento: per la loro sopravvivenza è indispensabile anche il nettare dei fiori. E potrebbe essere proprio questa la chiave che condiziona le loro scelte verso un individuo o l'altro. La connessione tra il sapone e l'attrattiva delle zanzare è stata studiata attraverso quattro volontari. In primo luogo, il team di ricerca ha studiato il profilo olfattivo unico di ogni individuo, non lavato e lavato con quattro diversi tipi di sapone.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tre dei quattro saponi testati contenevano limonene, che è una sostanza chimica nota per repellere le zanzare, ma che in questo caso le ha attratte maggiormente. La conclusione della ricerca è che non è tanto il sapone scelto a determinare le preferenze delle zanzare, quanto l'interazione di questo con l'odore tipico di ogni individuo.

