Il “villaggio dei pedofili" preoccupa i residenti: ai figli vietato giocare nel quartiere

I residenti vicini al villaggio di pedofili non lasciano giocare i propri figli nel quartiere limitrofo. Si chiama Miracle Village, situato vicino alla città di Pahokee in Florida ed è considerato il "campus residenziale" per il rientro in società dopo la prigione per coloro i quali si sono macchiati di reati relativi alla pedofilia.

Circa l'80% sono ex detenuti che hanno scontato pene detentive per reati contro minori.

Miracle Village, oltre la pedofilia

A molti di loro è vietato vivere nei pressi da scuole, parchi giochi, asili nido. Così nel 2009, Dick Witherow, un pastore del gruppo cristiano Matthew 25 Ministries, ha deciso di creare un rifugio ritenuto sicuro per i pedofili della Florida.

La reazione dei vicini

Una donna che vive nelle vicinanze ha detto che è stato "spaventoso" quando i molestatori sessuali hanno iniziato a trasferirsi nel quartiere vicino: «Il pomeriggio davo ripetizioni ad alcuni bambini, ma le famiglie scoperto che abitavo vicino al Miracle Village mi hanno detto di essersi trasferite».

Gli autori di reati sessuali sono tenuti a rispettare una rigida serie di leggi, inclusa una che dice che devono annunciare a tutti i residenti che si stanno trasferendo e far loro sapere dei loro precedenti crimini sessuali.

