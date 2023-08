Gioca in un mucchio di polvere, l'ultima foto poi il malore: «Era tossico». Bambino morto a 7 anni

di Redazione web

Un bambino è morto per aver giocato nelle polveri da costruzione. Si trattava di Artur Emanuel Bitencourt, 7 anni. Il piccolo era ignaro della tossicità di quel mucchio di polvere nel quale si è fatto scattare anche una foto poco prima di sentirsi male.

La corsa in ospedale, purtroppo, non è servita. L'inalazione di quel materiale gli ha causato il decesso. L'intossicazione delle vie respiratorie, infatti, gli è stata fatale. A darne notizia è stato lo zio che sui social ha codiviso il tragico scatto: «Ti ameremo per sempre».

La foto e poi la morte

Arthur era saltato nella polvere in una proprietà di famiglia a Ipiranga, nel sud del Brasile, il 3 agosto. Pochi istanti dopo aver scattato la foto, il bambino di 7 anni ha iniziato ad accusare dei dolori e difficoltà a respirare.

Secondo i media locali, i medici hanno attribuito la sua morte all'inalazione della polvere con cui aveva appena giocato.

Le parole dello zio

La sua famiglia devastata ha pubblicato la foto sui social media per condividere i pericoli della polvere di calcare. Lo zio Romaldo Bitencourt ha dichiarato in un post su Facebook: «Questa foto è stata l'ultima ed è stata scattata pochi minuti prima della sua tragica morte, causata dall'inalazione di calcare, mentre giocava. I ricordi che avrò di te, mio ​​caro bambino, saranno sempre i migliori».

E ha concluso: «Arthur, mio ​​caro nipote, ti ameremo per sempre e un giorno ci incontreremo per ricevere quell'abbraccio che solo tu sapevi regalarci».

