Bambino dorme in strada abbracciato al suo cane tra l'indifferenza dei passanti, la foto choc

Il bimbo fa i compiti con la luce del McDonald's: la storia dietro la foto che ha commosso il web

Martedì 7 Gennaio 2020, 16:50

. Così è stato immortalato unIl piccolo è un senza fissa dimora che si trova nei pressi della stazione della capitale delle Filippine. Pare non abbia nessuno al mondo, tranne il suo fedele amico, un cane al quale dorme abbracciato in mezzo alla strada mentre intorno le persone lo guardano con indifferenza.Lo scatto, riportato sui social da Jem Villomo, un uomo di Manila, ha fatto il giro del mondo e ha intenerito il web per due motivi: la grande povertà e disperazione di questo bambino e la forte amicizia tra lui e il suo animale. L'uomo che ha fotografato i due, intervistato da La stampa, ha spiegato di non sapere molto di lui, di averlo notato tra la gente e di essere stato dispiaciuto di non aver soldi con lui, perché gli sarebbe piaciuto dargli una mano.Il bambino, teneramente stretto al suo animale, anche lui dormiente, è rimsato in strada tra l'indifferenza dei passanti e il suo atteggiamento, così rilassato e rassegnato, fa pensare che purtroppo, sebbene sia solo un bimbo, lui stesso si sia rassegnato ormai a non essere visto neppure da chi gli passa anche a pochi metri.L'immagine però ha toccato molte persone, tanto che alcuni hanno segnalato l'episodio al Dswd (Department of Social Welfare and Development), il dipartimento che si occupa delle adozioni dei minori nelle Filippine e per lui sono arrivate anche proposte di aiuto e richieste di adozione.