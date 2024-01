Bambina imprenditrice, a 4 anni ha già un'azienda a suo nome. La mamma: «Quando potrà capire sarà orgogliosa di me»

di Redazione web

«Quando Bella diventerà grande e potrà capire sarà orgogliosa di me». Marlene Favela, una delle attrici più famose del Messico, ha lanciato della carriera di sua figlia quando aveva appena 3 anni. La piccola Bella ha un'azienda a suo nome e un profilo social con 378mila follower. L'azienda "Bella's store" vende bambole, ma anche borse e oggetti di vario genere. Insomma, la piccola è una vera e propria imprenditrice, nonostante non abbia ancora cominciato la scuola.

La bambina imprenditrice

In un video pubblicato sui social, la mamma Marlene Favela ha spiegato il motivo della sua scelta: «Ho pensato a un progetto che fosse importante per il futuro di mia figlia, che creasse il suo patrimonio». L'attrice dice che «quando Bella sarà grande, si sentirà orgogliosa che sua madre abbia sempre pensato a lei. Inoltre le insegno che i sogni per diventare realtà devono essere laborati. Insomma, non basta sognare». Sul suo profilo Instagram, Bella Seely ha diverse foto nelle quali pubblicizza i suoi prodotti. Il profilo è completamente gestito dalla mamma, che porta avanti anche l'attività dell'azienda.

