Bambina di 12 anni trovata morta in un baule: «Aveva la gola tagliata». Il giallo dei numeri "1" e "0" sul corpo

Una bambina di 12 anni è stata trovata morta in un baule a Parigi, nei pressi dell'edificio in cui viveva. Orrore in Francia, dove questa mattina sono state fermate quattro persone, dopo il ritrovamento terribile avvenuto ieri sera: non è ancora stato specificato che ruolo abbiano avuto nella vicenda. Il cadavere della bambina è stato trovato nel baule vicino ad una casa nel XIX Arrondissement, in via d'Hautpoul.

Secondo fonti della polizia, citate dal sito di Le Parisien, la ragazza è stata ritrovata legata nella valigia e con la gola tagliata. Il corpo senza vita è stato rinvenuto rannicchiato e legato dentro un baule. La testa era coperta da nastro adesivo, mani e piedi legati. BMFtv riporta che ci sono anche i numeri "1" e "0" che sono stati "messi", "posati" sul corpo, senza alcuna spiegazione per il momento. Non sono state scritte con una penna, un pennarello o sfregiate sul corpo.

A lanciare l'allarme sulla scomparsa della ragazza erano stati i genitori quando non l'hanno vista fare rientro a casa dopo la scuola. ​È stata aperta un'indagine per "omicidio di un minore di 15 anni", affidata alla Brigade Criminelle. La Crim' , così è soprannominata, è una squadra speciale della polizia francese responsabile delle indagini su crimini come omicidi, stupri, rapimenti e aggressioni.

La bambina trovata morta in un baule

La bambina indossava jeans bianchi, una felpa con cappuccio, una giacca smanicata e scarpe da ginnastica bianche: secondo quanto scrive Le Parisien, la vittima doveva uscire da scuola venerdì alle 15, ma non è mai tornata, e sua madre è andata alla polizia per denunciarne la scomparsa. Subito sono scattate le ricerche e nella serata di ieri è stato trovato il corpo, a pochi passi da casa, rinvenuto da un senzatetto 42enne.

Visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno notato una giovane donna che trasportava con difficoltà un baule verso la sua auto, lo stesso baule in cui si trovava la bambina senza vita. Questa mattina alle 6 a Bois Colombes (Hauts-de-Seine) sono state poi arrestate 4 persone - scrive 20 Minutes - ma tra queste quattro persone non ci sarebbe la donna dei video.

🟠 INFO @CLPRESSFR



Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il était dans une valise.



Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

