Ballando con le stelle, la ballerina in lotta contro il tumore: «Cerco di divertirmi come faccio sempre»

La ballerina professionista del celebre programma dedicato alle star che si cimentano nel ballo, cerca di non pensare alla battaglia contro il tumore al seno. Sui social, infatti, la ballerina ha condiviso un video in cui balla e sorride in compagnia dei suoi cari e della sua famiglia, mentre mostra la rasatura ai capelli, fatta dopo la perdita degli stessi a causa della chemioterapia.

Si tratta di Amy Dowden, 33 anni, di Caerphilly, Galles, meglio conosciuta per le sue apparizioni nello show televisivo della BBC One Strictly Come Dancing.

Il coraggio di Amy

Amy Dowden di Strictly, la versione inglese del nostrano Ballando con le stelle, la scorsa settimana aveva condiviso il momento emozionante in cui si è rasata la testa dopo aver perso i capelli a causa della chemioterapia.

Lo ha definito «il passo più difficile finora», mentre pubblicava un video straziante di se stessa circondata dai propri cari mentre le venivano tagliati i capelli.

La chemioterapia

«Da quando ho preso il controllo della mia vita, sento di poter vedere il traguardo - ha spiegato in merito alla terapia a cui è sottoposta attualmente per combattere il tumore al seno -. Questo per me era un ostacolo a cui non riuscivo nemmeno a pensare o a parlare. L'ho fatto e ho anche superato la metà delle sedute di chemioterapia», ha concluso la professionista.

