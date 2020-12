Babbo Natale fa visita in una casa di riposo ma è positivo al Covid: 121 persone infettate e 18 morti

Babbo Natale fa visita a una casa di riposo e 18 persone muoiono di covid. Dopo la visita di Santa Claus in occasione delle festività natalizie in una casa di riposo in Belgio è scoppiato un brutto focolaio di coronavirus, dovuto al fatto che l'attore è risultato positivo alla malattia pochi giorni dopo aver lavorato nella struttura.

Dopo la piccola festicciola ben 121 persone si sono infettate, tra loro, 36 operatori sanitari e tra chi ha contratto il virus 18 sono morti. Le foto dell'uomo vestito da Babbo Natale sono state diffuse due settimane fa, pochi giorni dopo l'uomo ha scoperto di essere positivo così sono scattati i controlli che hanno avuto un esito drammatico. Dalle foto è emerso che non tutti usavano la mascherina, motivo per cui la diffusione del virus è stata ancora più facile.

Purtroppo ancora molti anziani si trovano in gravissime condizioni e rischiano la vita, quindi il numero delle vittime potrebbe anche aumentare. Il sindaco di Mol Wim Caeyers ha dichiarato ai media locali: «Ci aspettiamo fino a dieci giorni difficili. È stata una giornata molto nera per la casa di cura». Ora sotto accusa sono finiti i dirigenti della casa di riposo che si sono detti scioccati per l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 13:47

