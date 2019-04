Attentati nello Sri Lanka, il dramma di un papà: doveva scegliere quale figlio salvare, sono morti entrambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Glinellohanno fatto emergere storie drammatiche, di giovani morti e famiglie duramente colpite: una in particolare, quella di, due adolescenti che non sono sopravvissuti agli attacchi terroristici nella capitale. I due ragazzini erano nell’hotel Shangri-La, insieme al loro papà: dopo gli attacchi, quest’ultimo ha dovuto scegliere quale dei due figli soccorrere per tentare di salvargli la vita.La scelta in quel momento non è stata difficile: Matthew, 60 anni, ha portato al piano di sotto il figlio maggiore Daniel, che sembrava avere le ferite più gravi,. Dopo aver cercato di rianimare Daniel, lo ha portato in ospedale, dove è morto: poco dopo, la straziante notizia che nemmeno l’altra figlia era sopravvissuta. Le sue ferite non erano infatti di poco conto, e anche Amelie ha perso la vita.La famiglia Linsey si trovava nello Sri Lanka per una vacanza e sarebbero ripartiti per tornare a casa proprio il giorno seguente: al momento dell’attacco, nell’hotel era buio e sarebbe stato difficile per chiunque capire quale dei due figli feriti fosse meno grave. Dopo l’esplosione, tutti e tre erano scappati avvicinandosi agli ascensori, ma i due ragazzini avevano perso i sensi: «Mio figlio sembrava stesse peggio di mia figlia», ha raccontato al Times il 60enne.«Una signora mi ha detto che avrebbe preso lei mia figlia, io ho portato giù Daniel e ho chiesto ai medici di salvarlo. Pensavo che Amelie stesse meglio, invece sono morti entrambi», ha raccontato. La moglie di Linsey, Angelina, e gli altri due figli - David di 21 e Ethan di 12 - non erano con loro in vacanza ma erano rimasti in Inghilterra. Tra le 310 vittime, otto venivano proprio dalla Gran Bretagna.