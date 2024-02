Assunta e costretta a cambiare città per il nuovo lavoro, viene licenziata dopo 3 mesi con una videochiamata su Zoom: «È uno scherzo?»

di Redazione web

Cambiare vita e città per un nuovo lavoro ed essere licenziati dopo tre mesi. Per di più, con una fredda chiamata su Zoom. Potrebbe essere la sceneggiatura per un film tragicomico. Ma è la storia di una 28enne, che ha voluto raccontare sui social quello che le è successo. Rie (questo il nome della ragazza) ha pubblicato un video su TikTok per raccontare quello che le sarebbe successo.

Licenziata dopo tre mesi

La 28enne ha raccontato di essere stata assunta e di aver dovuto cambiare città. Dopo tre mesi di lavoro però, sarebbe arrivata la notizia inaspettata. «Il tuo lavoro con noi terminerà domenica», le hanno comunicato le risorse umane dell'azienda con una videochiamata su Zoom. Il motivo che le hanno dato è «taglio delle spese da parte dell'azienda».

Una doccia fredda per la ragazza, che non si aspettava un trattamento del genere: «Sono confusa...

«Non avevamo intenzione di licenziarti, ma di recente per noi le cose sono cambiate», le ha comunicato l'uomo delle risorse umane con cui ha parlato. Niente da fare dunque. Tantissimi i messaggi di supporto per la ragazza, che ora dovrà di nuovo cambiare vita. «Troverai un lavoro migliore e gente che ti apprezza, non mollare», si legge in un commento.

