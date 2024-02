«Non ho dato la mancia alla parrucchiera dopo 7 ore di lavoro per farmi le treccine»

di Dajana Mrruku

Paese che vai, usanze che trovi. Negli Stati Uniti una delle usanze più diffuse e socialmente accettate è quella della "tip", la mancia che va aggiunta al costo di un servizio. In molti, soprattutto i camerieri, vivono di uno stipendio molto basso e grazie a queste mance riescono ad arrivare a fine mese. Tuttavia, nonostante tutti siano socialmente obbligati a lasciare la tip, in molti stanno cercando di modificare questa abitudine radicata nella cultura americana per non dover più dare soldi in più per un servizio. Tra questi, anche Justice, una giovane Tiktoker che ha condiviso con la sua community la sua "avventura" e il suo primo passo per cambiare il suo mondo.

Le mance

Justice ha raccontato di essere stata dalla parrucchiera per farsi fare le treccine.

La ragazza ha detto nel video che all'inizio si sentiva un po' in imbarazzo, ma i soldi del servizio erano abbastanza secondo lei. Quindi, niente mancia. La reazione dei social si è fatta sentire e in molti l'hanno criticata perché avrebbe potuto lasciare almeno 20 euro di mancia, giudicandola irrispettosa.

Mentre altri si sono schierati a suo favore perché secondo loro, i professionisti del settore beauty non dovrebbero percepire la mancia perché sono loro stessi a fare i prezzi dei servizi.

