Mamma di 12 figli a 35 anni: «Spendo 400 euro a settimana per la spesa e faccio 21 lavatrici. Pentita? No, la mia vita è stupenda»

Decidere di fare tanti figli non è una scelta semplice al giorno d'oggi, vista la difficoltà dei giovani di essere autonomi e avere un lavoro tale che possa loro garantire loro una situazione finanziaria per mettere su famiglia. Un pensiero diametralmente opposto a quello di Britni Church che a 35 anni è diventata mamma per ben 12 volte.

Non deve sicuramente essere facile badare a così tanti bambini e ragazzi, ma ancora più complicato potrebbe essere sostenere le spese economiche. Un particolare tutt'altro che banale. La famiglia allargata del Kansas sembra però cavarsela piuttosto bene, stando attenti agli eccessi e ponderando per bene le spese da fare.

Il numeroso gruppo è diventato molto seguito sui social, in particolare su TikTok, dove il loro profilo "our large family life" conta quasi 2 milioni di follower.