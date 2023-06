Arriva in ritardo all'aeroporto e si butta dalla pedana del gate per salire sul volo

La regola più importante quando si deve prendere un volo aereo è non arrivare in ritardo. Ma gli imprevisti possono sempre accadere. Forse è proprio quanto è successo ad un passeggero che avrebbe dovuto imbarcarsi da Malaga, in Spagna, direzione Marocco.

Una volta sbrigate le formalità l'uomo ha varcato il gate, ma era già in ritardo e la pedana che unisce l'uscita dall'aeroporto all'aereo era già stata staccata, anche se il velivolo era ancora in stallo sulla pista. Il passeggero non ha perso coraggio e nel tentativo di prendere il volo ad ogni costo, pena un nuovo biglietto da pagare, è sceso dal gate buttandosi a terra, da circa 4 metri di altezza.

Man jumps from the jetway to try and board the flight he missed at Malaga Airport in Spain. It's unknown if any legal action is to be taken against the passenger. pic.twitter.com/zw7qrqO5Yz