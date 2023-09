Conosce un uomo su Tinder, lui le ruba le scarpe da 900 euro e sparisce. Ma il finale è inaspettato

di Redazione web

Uscire con un uomo conosciuto online potrebbe rivelarsi pericoloso. Non avendo contezza della persona con la quale si sta per avere un appuntamento bisogna sempre prestare la massima attenzione. Se dovesse andarti bene e non si rivelasse un molestatore o quello che oggi viene denominato 'red flag', cioè una persona che manifesta atteggiamenti sbagliati e da cui sarebbe meglio fuggire, potresti anche scegliere di farti rubare il cuore.

Lexus, invece "ha scelto" di farsi rubare le scarpe. E bene sì: questa giovane donna americana ha spiegato che il suo "lui di Tinder" si è rivelato un ladro di scarpe, ma non un paio qualsiasi, ma delle Mary-Jane Tabi dal costo di 890 euro. Ecco cosa le è successo.

«Ho conosciuto una ragazza su Tinder, era bellissima: quando ci siamo visti sono rimasto scioccato»

Tinder, incontra la sua futura fidanzata a cui confessa di aver ucciso un uomo: lei denuncia tutto e lui finisce in carcere

L'incontro sfortunato

La ragazza ha raccontato su TikTok di aver conosciuto quest'uomo che pare si chiami Joshua su Tinder, ma di averlo incontrato casualmente in un locale e solo dopo si sarebbero messi d'accordo tramite l'applicazione per un appuntamento.

Al secondo incontro, il ragazzo è stato invitato nell'abitazione della sventurata per trascorrere la notte insieme.

Il risvolto inaspettato

La donna si è ritrovata a commentare la vicenda sui social, condividendo però anche volto e nome del suo ladro di scarpe. Nell'ultimo video si vede Lexus che riceve indietro le sue scarpe proprio grazie alla denuncia social svolta ai danni del malcapitato che inizalmente aveva pubblicamente negato il furto. Una foto delle scarpe ai piedi della sua fidanzata l'ha smascherato e non ha potuto fare altro che restituirgliele.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA