Andrea visita Machu Picchu in Perù e piange: «È stato più forte di me, non riuscivo a smettere»

Vedere per la prima volta Machu Picchu in Perù può essere un'emozione straordinaria. Si tratta dei resti di un'antica e fascinosa città perduta. La località è universalmente conosciuta sia per le sue imponenti e originali rovine, sia per l'impressionante vista. Lo sa bene Andrea, turista italiano diventato famoso per le lacrime versate una volta sul posto e condivise sui social dove ha emozionato tutti.

«Quando mi sono trovato di fronte al Machu Picchu in Perù - ha scritto il ragazzo sui social -, una delle 7 meraviglie del mondo, l’emozione ha preso il sopravvento, è stato più forte di me, non riuscivo più a smettere di piangere. Un’emozione bellissima che ricordo ancora oggi».

Le meraviglie del mondo

Nel video, condiviso da Andrea Battistini (@andreabattistiniyt), si vede che il giovane italiano, molto emozionato, cammina tra le rovine di Machu Picchu mentre si asciuga le lacrime. Il sito storico è stato dichiarato il 7 luglio 2007 come una delle nuove 7 meraviglie del mondo in un evento a Lisbona, in Portogallo.

La reazione degli utenti

«Come gliela spieghi un'emozione così a chi pensa che viaggiare sia andare a Mykonos d'estate?», ha scritto un utente ad Andrea su TikTok. «Non è perché sono peruviana, ma conoscere Machu Picchu è un'esperienza unica, è come vivere un film», ha commentato un altro account.

