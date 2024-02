«Mi sono innamorato di una ragazza dell'università sul pullman, ma non so come approcciarla: cosa devo fare?»

di Redazione web

Un amore nato sul pullman che porta all'università. Un ragazzo che si innamora follemente di una sua “collega” ma non sa come avvicinarla. Tentare un approccio oppure no? Aspettare nell'attesa della sua mossa oppure farsi avanti? Domande poste agli utenti della piattaforma Reddit.

Innamorato di una ragazza sul pullman: cosa devo fare?

«E' la prima volta che scrivo in questo su Reddit, ma non per parlare di esami o di professore, ma bensì di amore - racconta lo studente universitario -. Ormai sto alla fase finale della mia carriera universitaria triennale ed essendo che tra pochi mesi finirò questa "benedetta" università, sperando di trovare lavoro in fretta, volevo condividere con voi un sentimento che provo verso una ragazza che frequenta la mia stessa università. Ovviamente lei non studia la mia stessa facoltà, ovvero ingegneria, ma bensì un'altra facoltà, eppure mi capita di vederla almeno una volta o due volte a settimana salendo sul pullman. Non ho altre informazioni e non proverò nemmeno a stalkerarla o cose peggiori, avrei solo bisogno di un aiuto».

«Ovviamente durante questo percorso mi è capitato di parlare con altre ragazze o di provarci sia lasciandole un bigliettino e poi iniziare una conversazione via social senza alcun risultato, sia tramite altre amicizie rimanendo sempre amici - rivela lo studente -.

Le risposte degli utenti su Reddit

«Io ti dico di provarci. Te lo dico perchè anche io avevo questo peso, ed è meglio levarselo il prima possibile che se no peggiora, meglio starci male adesso perchè ha detto no ma che passa in fretta che tenere il pallino per un sacco di tempo» spiega un utente cercando di dare una risposta all'enigma.

«Non so poi quanto sia una buona idea approcciare sul bus (difficile non apparire molesti). L'unica, come diceva qualche altro commento, è che sia lei a parlarti in qualche modo», evidenzia un altro utente Reddit.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA