Leni Klum e l'acne, la foto senza filtri sui social della figlia di Flavio Briatore

Diverse modelle e influencer non hanno più paura di apparire in pubblico senza filtri, senza trucco e soprattutto con i brufoli. La figlia 19enne di Flavio Briatore, Leni Klum, abbatte gli stereotipi sulla bellezza e mostra il suo viso senza veli sui social. Una foto che nasconde un impegno sociale e che grida "non abbiate" paura: un urlo di solidarietà rivolto a tutte quelle donne che non si amano e che odiano i loro diffetti. Ma Leni, giovane modella che ha ereditato la passione - e il talento - da mamma Heidi Klum, non vuole più nascondersi dietro cipria e fondotinta e si mostra al pubblico dei social per com'è.

La foto

Durante la serata di ieri, la giovane ha pubblicato una storia su Instagram dove ha mostrato il suo viso senza filtri e senza trucco.

L'ambasciatrice di Dior Beauty è sempre stata aperta riguardo ai problemi della sua pelle e in diverse occasioni ne ha mostrato gli sfoghi utilizzando i social. A People, nel 2022 disse: «Sento che, dietro l'avere l'acne, c'è il pensiero "Non sei bella". Molte persone che hanno problemi alla pelle cercano di nascondere cicatrici o brufoli e la gente che vede le loro foto pensa che nessuna influencer o modella abbia problemi di questo tipo», ma la realtà è un'altra e Leni Klum lo dimostra sui social mettendoci la faccia.

