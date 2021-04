Amazon, la confessione: «I nostri corrieri costretti ai bisogni in bottiglia durante le consegne»

Amazon non ammette ritardi nelle consegne e così ammette di costringere gli autisti ai bisogni in bottiglia. Una confessione che arriva dopo le denunce partite da un deputato del partito democratico negli Stati Uniti. Il colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos spingerebbe i corrieri a urinare nelle bottiglie pur di far fretta nella consegna delle merci.

Amazon confessa: «Bisogni in bottiglia per non fare tardi»

Amazon continua a essere travolta dalla polemica per come tratta il personale. «Retribuire i dipendenti con 15 dollari l'ora non vuol dire che si tratti di un posto di lavoro all'avanguardia, soprattutto se li costringi a fare la pipì nelle bottiglie di plastica», le parole del deputato Mark Pocan su Twitter nell'ambito della discussione sul salario minimo.

In un primo momento Amazon ha negato con ironia: «Veramente crede che facciano la pipì nelle bottiglie? Se fosse così nessuno lavorerebbe per noi». Poi ha fatto un passo indietro ammettendo in una nota online: «Sappiamo che a volte i nostri guidatori possono avere problemi nel trovare la toilette a causa del traffico o a volte perché percorrono strade in zone rurali, e questo specialmente nel periodo della pandemia quando molti bagni pubblici sono stati chiusi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 16:06

