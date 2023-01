Amanda vittima di stalking: «Ancora oggi sono terrorizzata». Il racconto choc su TikTok, con un avvertimento

di Redazione Web

«Sono stata vittima di stalking e ora vi racconto cosa mi è successo», così esordisce Amanda Diaz, tiktoker 22enne nota sulla piattaforma cinese per condividere la sua vita con i follower, che oggi ne conta più di 4 milioni.

In un video diventato virale la content creator ha raccontato ai follower un evento accaduto circa un anno fa, quando viveva a Miami: «Speravo fosse tutto uno scherzo, ma non è stato affatto così e questo è anche il motivo per cui non posto mai nulla in tempo reale».

Il racconto su TikTok e l'avvertimento

«Avevo 21 anni e mi ero appena trasferita in un appartamento a Miami. Uscivo spesso con i miei amici e pubblicavo ogni giorno la mia routine, condividendo video in tempo reale su dove ero esattamente e cosa stavo facendo. A distanza di tempo mi rendo conto che questa è stata davvero una cosa stupida, perchè andavo sempre negli stessi posti durante gli stessi giorni della settimana e pubblicavo tutto», ha raccontato la tiktoker.

Poi, Amanda Diaz entra nei dettagli e spiega: «Una sera mi sono recata insieme alla mia assistente in un ristorante per cena. Stavamo festeggiando perché avevo assunto il mio primo dipendente quando, a un certo punto, è entrato un ragazzo e mi ha chiesto un selfie. Abbiamo parlato un po' ma poi non voleva più saperne di andar via ed è rimasto lì accanto al tavolo, rendendo la situazione così imbarazzante tra di noi».

«Evidentemente mi stava seguendo»

«La sicurezza a quel punto ha chiesto all'uomo di lasciare il locale ma prima di essere accompagnato alla porta, mi ha strappato il telefono dalle mani, ha aperto l'app Instagram e, senza il mio consenso, ha cliccato il tasto "segui" sul suo profilo, dicendomi che mi avrebbe portato a cena, senza nemmeno chiedermi se mi andasse bene», ha continuato la creator spostando poi il racconto di qualche giorno. «Sono andata al centro commerciale con due miei amici e di nuovo ho ritrovato quel ragazzo lì, come se mi stesse aspettando. Io l'ho salutato e poi mi sono congedata».

Qualche ora dopo Amanda Diaz si è recata in un altro negozio e ancora una volta ha ritrovato lo stesso ragazzo davanti a lei: «Evidentemente mi stava seguendo». La tiktoker 22enne ha raccontato che in quel momento si sentiva perseguitata dallo stalker: «Mi ha chiesto il motivo per cui io rifiutassi le sue avance e ha cominciato a urlarmi cose terribili davanti a tutti fino a quando è giunta la sicurezza del locale e lo ha sbattuto fuori dal negozio, salvandomi da quella situazione».

La tiktoker ha dichiarato di non averlo mai più visto, tuttavia ha confessato di essere ancora spaventata da quest'uomo e dall'ossessione che ha dimostrato di avere nei suoi confronti.

@amandadiaz Truly one of the scariest moments in my life, I’ll never forget it ♬ original sound - Amanda Diaz

