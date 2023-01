Star di TikTok analfabeta funzionale impara a leggere sui social con BookTok: ecco cos'è

Nonostante il suo analfabetismo funzionale, Oliver James non si è arreso. La star di TikTok, famoso per i suoi video di fitness sui social network, ha imparato a leggere proprio grazie a una community di amanti di libri sulla piattaforma più amata dalle nuove generazioni. BookTok ha cambiato radicalmente la sua vita, portandolo a perseguire i suoi sogni nonostante le difficoltà legate all'apprendimento.

La sua aspirazione

In America sono più di 8 milioni gli adulti analfabeti funzionali e tra questi c'è anche il tiktoker Oliver James. Il 34enne nonostante la sua incapacità di leggere non si è arreso davanti alle difficoltà della vita, continuando a rincorrere i suoi interessi e bisogni. E tutto grazie alla community di amanti di libri nata sui social. Che lo ha portato ad aspirare a diventare un oratore motivazionale. La popolarità di BookTok è esplosa durante la pandemia e oggi conta su oltre 104,4 miliardi di visualizzazioni. Ma cos'è veramente la rubrica social che ha permesso a James Oliver di cambiare vita?

Cos'è BookTok?

BookTok è sostanzialmente un hashtag di tendenza su TikTok, dove spopolano i consigli di lettura attraverso video divertenti e creativi. Il fenomeno, come spesso succede, è nato negli Stati Uniti e, in brevissimo tempo, è diventato virale in tutto il mondo, Italia compresa. Tutto è iniziato così grazie all'idea della tiktoker Ayman Chaudhary, una studentessa di 20 anni di Chicago, che ha scoperto il libro «The Song of Achilles» (in italiano La canzone di Achille, Marsilio), di Madeline Miller, pubblicato nel 2012. Ayman è rimasta così colpita dalla struggente storia d'amore tra Achille e Patroclo che decide di fare una recensione su TikTok con un video di sette secondi. Ayman però non si limita a raccontare la storia, interpreta l'emozione che il romanzo le ha suscitato con «lamenti e urla drammatiche». E in un attimo diventa virale. Il suo video è stato visualizzato più di 67mila volte, mentre l'hashtag #SongOfAchilles vanta l'incredibile cifra di 58,4 milioni di visualizzazioni. Inoltre, il libro ha iniziato a vendere più di 10.000 copie a settimana, quasi nove volte di più rispetto a quando è stato pubblicato per la prima volta. E il segreto è tutto nel format: i video più popolari infatti sono quelli che fanno appello sulle emozioni. Un libro ben recensito è quello con un video che usa frasi a effetto come «il libro che mi ha fatto piangere fino a non riuscire più a respirare» oppure «il libro che mi ha tenuto sveglia a leggere fino alle 2 del mattino».

La community di Oliver

Ma sui social le opportunità si moltiplicano. E così da un angolo sulla piattaforma, nato per gli amanti dei libri ecco spuntare l'incredibile storia di Oliver James che a 34 anni non sa leggere. Scavando nell'enorme community di BookTok la star di TikTok ha trovato persone come lui, volenterose di imparare a leggere nonostante i loro problemi. E in tanti si sono proposti di aiutarlo. Adesso il conte creator sta superando le sue difficoltà grazie alla lettura dei libri, invece di andare in terapia. Un percorso che sta condividendo proprio sul web con video ironici e che lo hanno portato ad ottenere più di 120mila follower, rendendosi utile per i tanti analfabeti funzionali che sono nella sua condizione.

Le sue difficoltà

Oliver non è riuscito a terminare gli studi e in un'intervista rilasciata a Morning Edition, racconta che vuole assolutamente tornare tra i banchi di scuola, imparando anche lo spagnolo. Per il momento, però, ha altri obiettivi legati alla sua carriera di tiktoker. In passato è stato deriso dai compagni di scuola e il fatto che non avesse concluso gli studi lo ha portato a non trovare lavoro. Ma non si è arreso. Con tanta applicazione e dedizione e l'aiuto della community di BookTok sta imparando a leggere e il suo obiettivo per il 2023 è quello di riuscire a finire la lettura di 100 libri.

«Come ho scoperto BookTok»

«In realtà ho imparato a conoscere Booktok andando in un parco e allenandomi e decidendo di aggiungere la lettura al mio percorso di allenamento - racconta Oliver -. Non sapevo che BookTok fosse così utile. In realtà sto ancora cercando bene di capire come funzioni, ma mi ha aiutato tanto. Io ero molto più improntato nel settore del fitness e per poter migliorare sempre di più i miei contenuti avevo bisogno di apprendere i segreti del mestiere. Così mi sono imbattuto in BookTok e ho deciso di sfruttarlo a mio vantaggio mettendolo insieme al settore in cui sono ferrato. Una scelta che ha fruttato e che sta migliorando la mia vita sotto ogni aspetto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:50

