Modella 60enne in bikini su TikTok: «Mi sento sexy, ispiro le più giovani. Le critiche degli hater? non mi interessano»

Hanya Hizemuchuk è una modella 60enne che sta spopolando su TikTok e anche su Instagram. La donna è infatti, molto seguita sui profili social e questo per un semplice motivo: è fonte di ispirazione per le ragazze e le donne più giovani di lei. Ciò che infatti, piace di Hanya è il fatto che nonostante l'età continui a curare il proprio corpo ma anche la propria anima. Il suo modo di essere però, non piace agli hater.

Gli hater contro Hanya Hizemuchuk

Se da una parte Hanya Hizemuchuk ha molti follower che la amano, dall'altra parte i suoi post sono presi di mira dagli hater che le commentano tutto in modo molto negativo. Sotto le sue immagini o video infatti, compaiono commenti del tipo: «Perché alla tua età non ti copri?», «Ma non ti vergogni?» oppure ancora «Io metterei gonne e vestiti più lunghi».

Il messaggio di Hanya

Il messaggio che però la modella Hanya Hizemuchuk vuole trasmettere tramite i suoi profili è proprio quello che bisogna amarsi per come si è e a qualsiasi età, ecco perché la 60enne non risponde alle critiche negative che le vengono rivolte ma anzi, cerca di incoraggiare le giovani donne che magari sono insicure di se stesse.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 16:26

