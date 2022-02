Alluvione e inferno in Brasile: 66 morti, si cercano ancora dispersi. «Come una guerra»

Sale drammaticamente il numero dei morti causati da frane e allagamenti avvenuti la notte scorsa, in seguito alle intense piogge, nella città di Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro: sono 66 i corpi rinvenuti finora, informa la tv Globo, precisando che 400 vigili del fuoco sono alla ricerca di dispersi, non sapendo precisare di quante persone possa trattarsi.

Secondo il Comune di Petropolis, almeno 54 case sono state distrutte da smottamenti e inondazioni e più di 370 persone sono state accolte in rifugi improvvisati. Gran parte della città è intanto rimasta senza elettricità né acqua. Per il governatore di Rio, Claudio Castro, recatosi sul posto, «la situazione è quasi come una guerra». «Abbiamo visto macchine appese ai pali, auto capovolte. Tanto fango e ancora tanta acqua», ha descritto il politico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 20:45

