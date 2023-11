Airbnb, una donna occupa una villa da 3 milioni per 600 giorni: «Voglio 100 mila dollari per andare via»

di Marta Goggi

Un'inquilina di airbnb occupa abusivamente una villa da 3 milioni di dollari. La donna è rimasta nella casa per 575 giorni e qualche giorno fa il proprietario è finalmente riuscito a mandarla via.

L'accaduto

L'inquilina, Elizabeth Hirschhorn, aveva prenotato la casa in California, per un soggiorno di sei mesi, ma quando il periodo è volto al termine la donna ha rifiutato di andare via. Come scuse utilizzava la pandemia di Covid-19 e una doccia «costruita illegalmente». Quando il proprietario ha provato a sfrattarla, la donna ha chiesto 100.000 dollari per trasferirsi. Venerdì scorso però, la donna è stata scortata fuori dalla villa dalla polizia. L'avvocato della donna ha detto che la sua cliente «voleva tornare» e questo ha espresso preoccupazione nel proprietario. L'inquilina ora deve al proprietario 60 mila dollari per la sua permanenza.

