Air France, caos scioperi: voli cancellati, migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti

Air France, guasto tecnico: il boeing svuota il serbatoio sulla foresta di Fontainebleau​

Un volo su quattro cancellato nei due principali aeroporti parigini (Charles de Gaulle e Orly) e migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti, non solo in Francia. Sono questi gli effetti del quintodei dipendenti didal febbraio scorso, contro le politiche economiche promosse dal governo diLo sciopero di oggi è stato convocato per forzare la mano sulle trattative di rinnovo dei contratti dei dipendenti della compagnia di bandiera francese, congelati da anni e per cui ichiedono un aumento del 5% dei salari. L'azienda, però, ha fatto sapere di non poter aumentare gli stipendi oltre l'1%, sostenendo che un incremento maggiore avrebbe conseguenze devastanti sulle politiche di risanamento dell'azienda.Mentre i voli cancellati aumentano col passare delle ore,ha invitato i passeggeri a controllarne lo stato prima di recarsi in aeroporto. Ai passeggeri che sono rimasti senza volo, migliaia in tutto il mondo, sono stati offerti gratuitamente altre opzioni di viaggio. Intanto, i sindacati hanno già annunciato che indirannoi, anche in concomitanza con quelli del settore ferroviario, che da tempo sta protestando contro il governo.