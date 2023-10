Scagionato dopo 16 anni carcere, afroamericano ucciso durante un controllo della polizia. Il video: «Non torno in prigione»

di Redazione web

Un uomo condannato ingiustamente e in carcere per 16 anni prima di tornare libero è stato ucciso in Georgia dalla polizia durante un controllo. Il tentativo di Leonard Allan Cure, afroamericano di 53 anni, di ricostruire la sua vita dopo essere stato condannato nel 2003 si è concluso tragicamente lunedì mattina sulla Interstate 95 nella Georgia del Sud. Le drammatiche immagini sono state rese pubbliche mercoledì in un video diffuso dall'ufficio dello sceriffo della contea di Camden, in Georgia, in cui si vedono i momenti precedenti alla sparatoria.

Mamma single (23 anni) investita uccisa da una volante, il poliziotto commenta ridendo: «È morta? Basta un assegno»

Il cane poliziotto attacca un afroamericano che si era già arreso: scoppia il caso, rischia anche l'agente VIDEO

Afroamericano ucciso dalla polizia

Secondo un portavoce dello sceriffo, Cure è stato fermato per eccesso di velocità. Stava tornando a casa dopo aver fatto visita alla madre in Florida. All'inizio il controllo si è svolto senza problemi, la situazione è degenerata tuttavia quando l'agente, per motivi ancora da accertare, ha deciso di metterlo in stato di arresto. Cure si è ribellato e il poliziotto ha usato un taser due volte dopo essere stato aggredito. Non riuscendo a fermarlo gli ha sparato contro. Inutile l'intervento dei soccorsi, l'uomo è morto poco dopo. In attesa del risultato delle indagini, l'agente è stato sospeso.

LEONARD CURE—Cure was pulled over in Camden County Florida by a sheriff's deputy at 7:30 in the morning after doing 100mph in a 70mph zone.



He was shot and killed after physically assaulting the officer.



If you think Cure was shot ‘jUsT bEcAuSe hE wAs bLaCk!!’ you are not a… pic.twitter.com/MT43WbjBFX — Amiri King (@AmiriKing) October 19, 2023

Il video della sparatoria

Nel video registrto dalla dash cam, l'agente inizia a inseguire Cure con le sirene accese dopo che il veicolo di Cure ha superato il suo. L'inseguimento dura circa un minuto e 20 secondi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA