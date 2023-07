Il cane poliziotto attacca un afroamericano che si era già arreso: scoppia il caso, rischia anche l'agente VIDEO

di Redazione web

Il cane poliziotto ha ritenuto di dover attaccare nonostante l'uomo fosse già sceso dal camion con le braccia alzate. Ecco quanto accaduto in Ohio, dove un afroamericano è stato azzannato da un cane poliziotto K9. Nella bodycam del poliziotto del dipartimento di Circleville, si vede la vittima, Jadarrius Rose di 23 anni, che viene attaccato dal cane nonostante fosse stato dato ordine di tenere l'animale al guinzaglio.

La bodycam

Si era arreso dopo un lungo inseguimento ed era sceso dal suo camion con la braccia alzate.

L'incidente è avvenuto in Ohio e ripreso dalle bodycam dei poliziotti. La vittima, un 23enne si era arreso dopo un lungo inseguimento per non essersi fermato ad un controllo perché il veicolo che guidava non aveva un parafango posteriore.

Le indagini

Il video mostra il ragazzo scendere dal camion con le mani alzate e gli agenti intimargli di inginocchiarsi. Rose appare inizialmente e subito dopo si sente uno dei poliziotti dire: «giù o verrai morso».

Dal filmato emerge anche la voce di altro agente, che chiede di «non lasciare andare il cane mentre ha le mani alzate». Un invito che non viene colto: il cane viene sguinzagliato e corre contro Rose azzannandolo. Dal video si sentono le urla dell'uomo mentre un poliziotto dice al collega di allontanare il cane. Alla fine il sospetto viene arrestato e soccorso.

Il dipartimento di polizia di Circleville ha aperto un'indagine, non è chiaro se l'agente sarà sottoposto ad azioni disciplinari.

