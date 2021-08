Afghanistan, la denuncia choc su Facebook: «Frustati dai talebani perché avevamo i jeans»

Alcuni giovani afghani hanno denunciato di essere stati frustati dai talebani perché accusati di «non rispettare l'Islam». Sono stati frustati perché avevano indosso dei jeans, vestiti occidentali che non rispetterebbero l'Islam.

In un post su Facebook, un ragazzo afghano ha raccontato che stava camminando con alcuni amici a Kabul quando alcuni talebani li hanno fermati, accusandoli di non rispettare l'Islam. Due giovani sono riusciti a scappare, mentre gli altri sono stati picchiati, frustati e minacciati con una pistola.

Il quotidiano afghano Etilaatroz ha denunciato, nel weekend, che anche uno dei suoi giornalisti è stato picchiato perché non indossava abiti consoni, abiti afghani. Ma le segnalazioni sono state molte. Tanti giovani sono stati presi di mira per i loro vestiti occidentali: t-shirt e jeans, che i talebani non possono tollerare nel loro regime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 16:46

