Afghanistan, la minaccia dei talebani: «Se gli Usa resteranno dopo il 31 agosto, ci saranno conseguenze»

«Se gli Stati Uniti o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall'Afghanistan ci saranno delle conseguenze». Lo ha detto Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani e membro del team di negoziazione del gruppo in un'intervista a Skynews a Doha.

«Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane. Quindi se estendono il limite significa che stanno estendendo l'occupazione e non ce n'è bisogno«, ha detto ancora il portavoce dei talebani ribadendo che se »l'intenzione è continuare ad occupare l'Afghanistan si romperà la fiducia e ci sarà una reazione».

SPARI E MORTI

All'aeroporto di Kabul si è registrato un nuovo scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e assalitori non identificati. Fra le forze afghane si contano un morto e tre feriti. Lo riferisce al-Arabiya che riporta notizie confermate dai militari tedeschi.

«Le donne non perderanno alcun diritto. Solo se non indossano l'hijab..... Ma con l'hijab avranno gli stessi diritti che hanno le donne nei vostri Paesi». Lo sostiene Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani e membro del team di negoziazione del gruppo in un'intervista a Skynews. Incalzato sulla questione della condizione femminile il rappresentante dei talebani insiste che «le insegnanti hanno ripreso a lavorare in questi giorni, così come le giornaliste tv».

