Accoltellata mentre passeggia in centro: la morte choc di una ragazza di 15 anni. «Il fidanzato ferito per difenderla»

Una ragazza di 15 anni è morta venerdì scorso, dopo essere stata accoltellata nel centro Hexham, cittadina inglese situata a ovest di Newcastle. Holly Newton, 15 anni, è stata trasferita d'urgenza in ospedale ed è deceduta per le ferite ricevute. La polizia ha arrestato un 16enne, accusato di tentato omicidio e possesso di un'arma, che potrebbe essere quella usata per l'aggressione letale.

Il dolore della famiglia

Ricoverato anche il fidanzato della giovane, anche lui 16enne, che ha provato a proteggerla ed è stato accoltellato. Lui è riuscito a salvarsi e non è in pericolo di vita. Il primo ministro Rishi Sunak ha descritto la morte di Holly come «tragica» e ha detto che il suo «cuore è rivolto» alle famiglie colpite. «Non riesco a immaginare che uno dei miei figli o un giovane perda la vita in quel modo, è terribile», ha detto al Local Democracy Reporting Service.

Holly Newton era una ballerina promettente, ben voluta da chiunque la conoscesse. La famiglia della ragazza: «L'amavano tutti, aveva tutta la vita davanti a sé, le nostre vite non saranno più le stesse senza di te». Il presunto assassino è comparso in tribunale con un maglione grigio e ha parlato solo per confermare il suo nome, età e indirizzo e per ascoltare le accuse che gli sono state rivolte. È stato incarcerato in custodia cautelare e comparirà mercoledì presso il Newcastle Crown Court.

“Our hearts hurt so much right now”



