Abusa della sorella di 16 anni, poi la strangola nel parco: ora rischia l'ergastolo. Le parole choc del giudice

di Redazione web

Ha strangolato sua sorella di 16 anni in un parco pubblico a Hamilton nel Regno Unito, dopo averla aggredita sessualmente. Connor Gibson, 20 anni, è stato giudicato colpevole dell'omicidio di sua sorella Ambra, avvenuto nel 2021, ed ora rischia una condanna all'ergastolo.

Bambino di due mesi muore in braccio alla mamma che lo sta allattando: malore improvviso causato dal caldo?

L'ha spogliata

Secondo la ricostruzione dell'accusa, il fratello della vittima le ha tolto i vestiti, l'ha aggredita sessualmente con l'intenzione di violentarla, le ha inflitto un trauma contusivo alla testa e al corpo, infine l'ha strangolata, accuse che l'imputato ha respinto davanti l'Alta Corte di Glasgow. «Tua sorella - l'ultima persona che ha visto sei stato tu a strangolarla. È stato depravato e pagherai un caro prezzo per questo» le parole del giudice che dovrà decidere la pena.

Si tuffa nel fiume dopo pranzo e ha un malore davanti alla famiglia: Argon morto in ospedale

Finto tributo sui social

La sera della violenza, Ambra è stata portata via dal fratello ed i familiari ne hanno denunciato la scomparsa la sera stessa, tuttavia il suo corpo non è stato scoperto fino a due giorni dopo, domenica 28 novembre.

Privo di emozioni

Nel frattempo era stata effettuata una ricerca sul suo telefono per convincere gli agenti di polizia a smettere di monitorare il tuo telefono la notte della morte di Amber. Macchie di sangue compatibili con l'omicidio di Amber sono state successivamente trovate sulla giacca di Gibson, mentre il suo DNA è stato trovato anche sui suoi vestiti sulla scena.

L'Alta Corte di Glasgow ha sentito come Gibson fosse apparso privo di emozioni il giorno in cui il corpo di Amber è stato trovato mentre parlava con l'ex padre adottivo suo e di sua sorella, Craig Niven. Gibson viveva in un ostello per senzatetto in città al momento dell'omicidio di Amber, mentre lei era in una casa per bambini nelle vicinanze.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA