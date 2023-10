Sanità, Meloni: «Fondo sanitario nazionale a 136miliardi, è più alto investimento di sempre»

Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra spiega: «Mi corre l'obbligo di segnalare che con i quasi 136 miliardi di euro che raggiunge quest'anno il Fondo sanitario nazionale, noi raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità».

Manovra, aiuti ai redditi medio-bassi: dall'Irpef al taglio del cuneo, dalle pensioni alla P.A. Le ipotesi in campo

Così cambia il Fisco: nuova Irpef, niente acconto a novembre per le partite Iva e mini-Ires. Tutte le novità

Il più alto investimento

«Sul tema del fondo sanitario mi corre l'obbligo di fare qualche, diciamo precisazione, perchè nei giorni scorsi ho sentito un pò di tutto. Vedo, facciamo molte polemiche sul fatto che noi avremmo tagliato i fondi alla sanità. Mi corre l'obbligo di segnalare che con i quasi 136 miliardi di euro che raggiunge quest'anno il Fondo sanitario nazionale noi raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la Sanità».

Il Pil

«Cioè noi quest'anno - ha aggiunto - mettiamo quasi 136 miliardi, per capirci nel 2019, prima che del Covid, il Fondo sanitario ammontava a 115 miliardi di euro, sono 20 miliardi di euro in meno, negli anni del Covid il Fondo sanitario viaggiava tra i 122 e i 127 miliardi, vaccini compresi, e quindi mi sembra un pò forte sostenere con 136 miliardi questo Governo tagli alla sanità, poi certo si può fare il giochetto che è stato fatto, di dire che scende in rapporto al Prodotto interno lordo perchè ci sono stati anni precedenti nei quali scendeva e adesso fortunatamente il Pil sale e l'incidenza è sicuramente diversa ma è una buona notizia è che il Pil e quindi, voglio dire che alla fine le bugie che ho sentito non corrispondono alla realtà delle cose».

I 3 miliardi

E ha annunciato: «Sulla sanità ci sono 3 miliardi in più rispetto a quanto previsto. Questi 3 miliardi sono destinati tutti a un'unica priorità, che per noi è l'abbattimento delle liste d'attesa, ed è una priorità che intendiamo perseguire con due misure: il rinnovo anche del contratto del comparto sanitario e la detassazione, sia degli straordinari, che dei prezzi-risultano legati a obiettivi di abbattimento delle liste d'attesa. Questi tre miliardi vanno a concentrarsi su un unico grande obiettivo che è l'abbattimento delle liste d'attesa»

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA